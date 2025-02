BRUXELLES – La prima fonte di informazione per i giovani sono i social media. A confermarlo un’indagine condotta da Eurobarometro su 26mila ragazzi di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Il sondaggio, pubblicato dal Parlamento europeo, ha registrato che per il 42% di loro i social sono la principale fonte da cui attingere informazioni su temi politici e sociali. Subito dopo la televisione, più apprezzata invece dalla fascia tra i 25 e i 30 anni, propensa a utilizzare anche le piattaforme di notizie online e la radio.

I dati in Italia: la tv regina dei mass media

In Italia la tv resta la regina dei mass media anche nei giovani tra i 16 e i 30 anni – con un utilizzo pari al 52% – seguita dai social media – usati dal 44% – e da stampa e piattaforme online, al 25%.

Fra i social, Instagram domina con il 59% rispetto alla media dell’Unione europea, pari al 47%. TikTok è utilizzato dal 35% degli italiani in confronto al 39% dell’Ue. YouTube è scelto dal 37% dei giovani, sia in Italia che in Europa. Mentre X, il social di Elon Musk, è usato solo dal 19% contro la media europea del 21%.

Il rischio fake news

L’indagine si è anche concentrata sull’esposizione dei giovani alle fake news, che ha coinvolto una grande maggioranza di loro, il 76%. In nove paesi dell’Unione europea più della metà degli intervistati ha riferito di essere esposta “spesso” o “molto spesso” alla disinformazione. Le percentuali più alte di questo dato vengono registrate a Malta, con il 59%, in Ungheria con il 58% e in Grecia con il 57%. L’Italia si attesta intorno al 40%. Situazione opposta si registra in Romania e Bulgaria, dove i giovani hanno riferito di non essere mai stati esposti a fake news.

Le preoccupazioni dei giovani

Il sondaggio di Eurobarometro ha poi segnalato che le principali preoccupazioni per gli intervistati sono l’aumento dei prezzi e il carovita mentre un terzo del campione ha dichiarato che l’Ue debba concentrarsi su ambiente e cambiamento climatico nei prossimi cinque anni. La situazione economica e la creazione dei posti di lavoro è la priorità a cui il governo italiano dovrebbe lavorare.