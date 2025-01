WASHINGTON – Avrà un ufficio tutto suo alla Casa Bianca, i media internazionali rilanciano le voci di un suo interesse nei confronti di TikTok, il calcio inglese trema per un suo eventuale acquisto del Liverpool. Elon Musk, consigliere del presidente eletto Donald Trump, è senz’altro l’uomo più famoso e citato del momento. Eppure, nelle ultime ore, il suo nome è circolato online anche per un’altra storia. Questa volta, come riportato dal New York Times, l’uomo più ricco al mondo sarebbe al centro delle polemiche per una grana giudiziaria. La Sec, Securities and Exchange Commission (l’autorità di vigilanza del mercato statunitense, il corrispettivo della Consob italiana) lo ha citato in giudizio presso il tribunale federale di Washington per l’acquisizione da 44 miliardi di dollari di Twitter, ora noto in tutto il mondo con il nome di X.

Musk informa la Sec solo 11 giorni dopo la conclusione dell’operazione

La causa contro Musk sarà probabilmente uno degli atti finali più controversi della Sec sotto la direzione dell’attuale presidente uscente, Gary Gensler. Secondo la denuncia, arrivata dopo un’indagine durata due anni, la comunicazione della mega operazione di acquisto sarebbe arrivata all’autorità di vigilanza del mercato Usa oltre i tempi “previsti dalla legge”. Nel 2022 il magnate avrebbe informato la Sec solo 11 giorni dopo la conclusione dell’operazione. Il troppo tempo impiegato per comunicare l’acquisizione del social network potrebbe aver consentito all’amministratore delegato di Tesla di accumulare una quota importante nella società a un prezzo scontato. Un ritardo che potrebbe aver molto giovato alle finanze del patron di X, perché il prezzo delle azioni sarebbe potuto salire se gli investitori avessero saputo che stava acquistando le azioni di Twitter.

Oltre 80 associazioni francesi lasciano X: “Grave pericolo”

Intanto oltre 80 associazioni francesi, tra cui La Ligue des droits de l’Homme, France Terre d’asile e Emmaüs France, annunciano l’uscita dal social network di proprietà di Musk. A loro avviso X sarebbe diventato ”un grave pericolo”.