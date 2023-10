Foto: Shutterstock

NEW YORK – Per Netflix è boom di nuovi abbonati nonostante la stretta sulla condivisione delle password. 8,8 milioni di abbonati si sono aggiunti ai 274,2 milioni già esistenti, il 10,8% in più rispetto al 2022. Questa spinta positiva ha indotto ad aumentare i prezzi in Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna e a decollare a Wall Street arrivando a guadagnare fino al 12%.

Negli Usa l’abbonamento di base costerà 11,99 dollari rispetto ai 9,99 attuali, mentre quello premium passerà da 19,99 a 22,99 dollari. Altri aumenti sono previsti in Gran Bretagna e in Francia, anche se il costo del servizio con pubblicità e piani standard senza spot resteranno invariati.

Il terzo trimestre si è chiuso per Netflix con un utile netto in aumento del 20% a 1,68 miliardi di dollari su ricavi per 8,54 miliardi, in rialzo dell’8% rispetto al 2022.