Il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante il suo intervento alla Camera. ANSA

ROMA – Secondo il ministro della Giustizia, Carlo Nordio “il Parlamento italiano non deve essere supino e acquiescente a quelle che sono le posizioni dei pm”. Nordio lo ha affermato oggi 19 gennaio alla Camera durante il suo intervento sullo stato della Giustizia in Italia.

Il rischio, secondo il Guardasigilli, è quello di cadere in una “democrazia dimezzata”, se la riforma sulle intercettazioni non verrà attuata. “L’abuso su cui vogliamo intervenire è questo “mare magnum”, che fa finire sui giornali “notizie che diffamano e vulnerano l’onore di privati cittadini”, ha sottolineato.

Il Ministro ha criticato gli abusi nell’uso delle intercettazioni, pur precisando che queste non sarebbero minimamente toccate per i reati di terrorismo e mafia. “Qualche settimana fa sono state diffuse intercettazioni che riguardano il governatore del Veneto e altre persone assolutamente estranee alle indagini. Questo dimostra il fallimento di quella legge”, ha ribadito il Guardasigilli. L’errore giudiziario sarebbe sempre dietro l’angolo, come nel caso dell’ex comandante dei Ros, il generale Mori, “la cui carriera è stata rovinata senza che nessuno abbia risarcito il danno”, ha tenuto a ricordare Nordio, mentre dai banchi dell’opposizione partivano brusii di dissenso.

Tra i punti toccati nel corso della relazione, anche la riforma Cartabia. “Era andata nella giusta direzione, perché l’arresto a cui consegue la liberazione immediata è assolutamente irrazionale”, ha detto Nordio riferendosi alle cosiddette “porte girevoli”. Ma, a detta del ministro, molte sarebbero le criticità a cui il governo si propone di rimediare.

Non è mancato infine un rapido accenno alla drammatica questione dei suicidi nelle carceri, 85 solo nel mese scorso, una percentuale intollerabile, aggiunge il Ministro. Polemiche, queste, che però si dissolvono nel ringraziamento a chi ha lavorato per la cattura del capomafia Matteo Messina Denaro. “E’ stato – ha detto – un grande momento per lo Stato e per la legalità”.