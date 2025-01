ROMA – È di solo sei pagine il disegno di legge-delega sul nucleare. All’apparenza poche, ma abbastanza importanti per essere messe nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri. “Il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina per la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile sul territorio nazionale”.

Nella sera del 22 gennaio il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetiche trasmette a palazzo Chigi il testo del ddl steso da una commissione tecnica con a capo il giurista Giovanni Guzzetta. Un programma nazionale che comprende lo sviluppo della produzione di energia sostenibile da fonte nucleare e “lo smantellamento degli impianti esistenti, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell’energia da fusione”.

L’Italia sarebbe pronta, come dichiara il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto al Sole 24 Ore. Un programma nazionale e un testo unico che possano arrivare al traguardo entro il 2027, con prezzi dell’energia più sostenibili, per il momento, e neutralità carbonica per il futuro, più precisamente il 2050. “Una mossa che non possiamo più rimandare” e uno snodo cruciale per il Paese, sostiene il ministro, al momento in audizione alla Camera per un’informativa urgente sull’aumento delle bollette.

Caro-bollette, audizione alla Camera

Il caro-energia non riguarda solo l’elettricità, ma anche il gas. Se per la prima si punta allo sviluppo delle energie rinnovabili, per il taglio dei prezzi del metano il ministro punta all’anticipazione delle aste relative al gas stoccato: “Si accumula gas a prezzi bassi e si rilascia a prezzi alti, spostando così una parte della domanda in periodi a prezzo più basso, ed evitando di far salire i prezzi nei periodi in cui la domanda risulta maggiormente concentrata. Al tempo stesso gli stoccaggi, riducendo la domanda nei periodi critici, permettono di mettere in sicurezza il sistema”.