L’AQUILA – Il Tribunale dei Minori dell’Aquila ha condannato i due minorenni colpevoli di aver ucciso a coltellate il sedicenne Christopher Thomas Luciani il 23 giugno del 2024. Il gip ha disposto per i due rispettivamente una reclusione di 19 anni e 4 mesi e 16 anni. L’accusa per entrambi era di omicidio volontario con le aggravanti di crudeltà e futili motivi. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di concorso in omicidio aggravato.

La nonna della vittima ha commentato a caldo la sentenza definendola “abbastanza giusta. L’ergastolo l’ho avuto io quel 23 giugno, l’ergastolo del dolore. Loro vedranno la luce del sole, il mio Crox non più” – ha aggiunto – “Mi spiace anche per loro perché sono ragazzi ma devono capire che chi sbaglia paga”.

Il giovane Thomas è deceduto nel giugno del 2023 dopo le 25 coltellate inferte dai due coetanei nel parco “Baden Powell” di Pescara , che lo avevano attirato in una trappola per un debito di 70 euro. Sul corpo della vittima i colpevoli si sono scagliati con calci, sputi e una sigaretta spenta. A confessare l’accaduto alla Polizia un amico dei due sedicenni.