NEW YORK – Lady Gaga è tornata. E come gli eroi, arriva nel momento del bisogno, affrontando con coraggio le situazioni critiche. Stefani Joanne Angelina Germanotta rispolvera il pop delle origini – “il mio stile iniziale caratterizzato da una poetica dark e da ritmi veloci” – dopo le deviazioni jazz degli ultimi album. L’ultima opera in uscita oggi, Mayhem, affronta i temi del caos e della trasformazione, celebrando il potere della musica di unire, provocare e guarire.

La star: “Questo album è il tentativo di dare un senso a sé stessi e al mondo quando tutto sembra nel caos”

Lady Gaga al Corriere ha parlato del nuovo album, che in italiano significa caos. Sia interiore che esteriore. “Il nostro caos personale è causato anche dal mondo che ci circonda” dice la cantante, che ritorna con un album dopo quello del 2020, Chromatica. Il nuovo disco si preannuncia come un racconto di un ciclo di incubi, come una notte fuori in cui qualcuno ti fa un incantesimo. Il settimo album in studio dell’artista esce in tutto il mondo e contiene 14 tracce, tre delle quali giù pubblicate nei mesi precedenti: Disease, Abracadabra e la celebre Die With a Smile, con Bruno Mars. Quest’ultima continua a macinare record: oltre due milioni di copie vendute solo negli Stati Uniti, con oltre due miliardi e 700 milioni di stream totali solo il mese scorso. In Italia il singolo è certificato disco di Platino e ai Grammy di febbraio Lady Gaga ha vinto il premio come Miglior Duo Pop con il collega. La nativa newyorchese, 38 anni, ha prodotto l’album insieme al fidanzato Michael Polansky. Parlando dell’album in un’intervista a Elle, la cantante vincitrice di un Oscar e 14 Grammy Awards ha detto che è stato un processo di riscoperta, “il caos che pensavo fosse scomparso è completamente intatto e pronto ad accogliermi quando voglio”. L’album infatti si chiama proprio Mayhem proprio perché “commemora una parte di me e della vita che non sempre è facile da accettare”.

L’intervista al Corriere: “Sono italiana e orgogliosa”

“Lo ripeto perché voglio che tutti lo sappiano: sono italiana e ne sono orgogliosa”. Il piatto preferito? La pasta col sugo di finocchi perché per lei “i finocchi sono la verdura più italiana che ci sia”. Si ricorda ancora quando sua nonna li tagliava e li portava in tavola. Ma la popstar non ha parlato solo dell’Italia nell’intervista al Corsera. Si è soffermata sulla copertina dell’album – il suo riflesso sfuocato su uno specchio rotto – che rimanda all’idea di qualcuno che non è del tutto intero.

Perché lei è molte cose. Come artista e come persona non vuole essere messa in una scatola per questo “parla dell’affrontare chi sono veramente e spero che porti tutti al desiderio di celebrarsi per quello che si è, con le proprie fragilità”. In un contesto mondiale così particolare, secondo lei “molte persone di potere mettono la giustizia in secondo piano e si sostengono a vicenda in questo comportamento”. Adesso “viviamo un momento fondamentale per chi crede nella gentilezza, nell’inclusività, nella tolleranza e in un mondo senza pregiudizi”. Con questo album prova a ricordarlo. Su Spotify è la donna con più ascoltatori mensili. Ma nella sua amata Italia il 2024 si è chiuso con solo 11 donne nella top100 degli album. Sul tema, Gaga pensa che si debba creare “ancora più spazio perché le donne siano ascoltate”.