IL CAIRO – Per il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, la situazione a Gaza è “spaventosa e apocalittica”. Le parole sono state lette questa mattina da Amina Mohammed, la Vice-Segretaria generale dell’Onu, durante una conferenza ministeriale tenutasi al Cairo. Il segretario Guterres si è riferito a Gaza, parlando di una catastrofe. “Un crollo totale della nostra umanità comune. L’incubo deve finire. Non possiamo continuare a distogliere lo sguardo”.

A preoccupare è il dato dei bambini con arti amputati dall’inizio del conflitto, il più alto al mondo. Le amputazioni, effettuate anche senza anestesia, sono per il segretario Onu “uno dei crimini internazionali più gravi”. Nella conferenza, convocata per accelerare l’aiuto umanitario nei territori palestinesi, Guterres dichiara come sia necessario orami il tempo di agire.