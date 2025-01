PALERMO – Si allontana dopo un litigio con la madre, poi viene violentata. Questo quanto accaduto a Palermo nella notte tra sabato e domenica. Una 13enne che era ricoverata nell’ospedale dei Bambini “G. Di Cristina” di Palermo, litiga con la mamma nell’atrio della struttura e poi decide di scappare. Poco tempo dopo viene trovata da un ragazzo più grande che la violenta in un angolo buio di una piazza del quartiere Borgo Nuovo, come riportato dall’edizione di Palermo di Repubblica. La polizia di Stato indaga per trovare l’uomo.

Si tratta di una situazione di disagio sociale. L’adolescente non ha mai conosciuto il padre e vive con la madre che non riesce a gestirla. Beve molto e si droga. Infatti, quella sera aveva assunto un’elevata quantità di alcol. Dopo l’incubo della violenza subita è tornata in ospedale, che è ormai una seconda casa per i ragazzi che soffrono di dipendenze. Con l’aiuto della psicologa la tredicenne ha ripercorso quanto accaduto, invece, l’equipe medica si è occupata di curarla e fare tutte le visite del caso. Adesso è previsto il trasferimento in una comunità fuori dalla Sicilia.