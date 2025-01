ROMA – Atteso questa sera, 21 gennaio, il primo appuntamento del 2025 con le coppe europee. Nella settima giornata di Champions League scenderanno in campo le italiane Bologna, Juventus e Atalanta, che affronteranno rispettivamente il Borussia Dortmund, il Brugge e lo Sturm Graz. Mercoledì sarà invece il turno dell’Inter, che giocherà contro lo Sparta Praga e del Milan, impegnato con gli spagnoli del Girona.

I neroazzurri guidano le italiane

Cinque le squadre che rappresentano la Serie A nella Coppa dei Campioni. Tra queste, tre – guidate dall’Inter di Simone Inzaghi – sono in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi. La formazione neroazzurra è quella messa meglio in classifica, e se dovesse collezionare due successi nella partita di domani e nell’ottava giornata – contro il Monaco a San Siro – blinderebbe il piazzamento nella top-8, evitando così i playoff.

Milan, Atalanta e Juventus sperano ancora

Diverso il caso di Milan, Atalanta e Juve. Nonostante l’impresa con il Real Madrid e quattro vittorie consecutive, il Diavolo non sembra vivere un momento facile a causa di infortuni e risultati altalenanti. Tra l’altro, ottenere sei punti nelle ultime due giornate potrebbe comunque non bastare per rientrare nelle migliori otto. Pesa invece il punto in meno in classifica di Atalanta e Juve rispetto al Milan, ma soprattutto la distanza di due lunghezze dall’ottavo posto. Non sarà quindi sufficiente portare solo a casa due vittorie, ma sarà necessario cercare di collezionare quanti più goal possibile per migliorare la differenza reti.

Il Bologna appeso a un filo

Le speranze per la qualificazione della formazione di Vincenzo Italiano sono invece bassissime. I rossoblù scenderanno comunque in campo per giocarsi ogni possibilità. Dopo il Borussia Dortmund l’impegno bolognese sarà contro lo Sporting Lisbona.