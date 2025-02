CITTÀ DEL VATICANO – Il Papa è arrivato al Policlinico Gemelli dove sarà sottoposto ad accertamenti e cure per la bronchite che gli causa da giorni diversi problemi respiratori. Non si esclude un ricovero fino a cinque giorni. A renderlo noto è l’Ansa, secondo quanto appreso da fonti vicine al suo entourage. Questa mattina, 14 febbraio, la sala stampa vaticana aveva riferito che, al termine delle udienze previste in giornata, il Pontefice sarebbe ricoverato all’ospedale di Roma “per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite in corso”.

Già negli ultimi giorni il Pontefice era apparso affaticato e aveva dovuto rinunciare più volte a parlare in pubblico a causa del malessere. Durante il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e Sicurezza – mentre parlava ai militari di tutto il mondo esortandoli a non “coltivare uno spirito di guerra” e a “difendere sempre la vita” – aveva dovuto interrompere la lettura dell’omelia. “Adesso mi scuso un po’, e chiedo al maestro di continuare la lettura, per difficoltà nel respiro”, aveva detto, applaudito dai 30mila militari presenti in Piazza San Pietro. In quell’occasione aveva passato la parola all’arcivescovo Diego Ravelli, suo diretto collaboratore come maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie.

Una scena già vista lo scorso 5 febbraio, quando nel corso di un’udienza generale, aveva ceduto la lettura a un altro collaboratore. “Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare”, aveva spiegato. Bergoglio non aveva comunque voluto rinunciare ai suoi appuntamenti, e invece di cancellarli si era limitato a tenerli a Casa Santa Marta, la sua residenza. Non è la prima volta, peraltro, che la broncopolmonite costringe Papa Francesco a recarsi al policlinico della Capitale.