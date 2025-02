MONACO – Si apre oggi la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in una città ancora sconvolta dal presunto attentato di ieri, 13 febbraio. Il tradizionale appuntamento quest’anno si concentra sull’avvio dei negoziati per la pace in Ucraina, ma anche sui rapporti tra Ue e Usa e la spesa per la difesa.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a mostrarsi ottimista sulla pace, mentre il vicepresidente Usa J. D. Vance minaccia: gli Usa colpiranno Mosca con sanzioni e potenzialmente con azioni militari se il presidente russo Vladimir Putin non accetterà un accordo di pace.

I riflettori puntati sul tavolo dei negoziati

A margine della riunione ci sarà un bilaterale tra Zelensky e Vance. L’incontro tra i due sarà il primo vero banco di prova per le relazioni Kiev-Washington nell’era Trump, con Zelensky che non ha accolto con favore il contatto tra il presidente americano e quello russo. “L’Ucraina è pronta a parlare di tutto ma gli Stati Uniti non hanno ancora predisposto un piano”, afferma Zelensky da Monaco, “per porre fine alla guerra su vasta scala”. Nelle parole del presidente, Kiev è pronta “a qualsiasi costruzione per fermare Putin” ma manca un piano americano.

Il presidente statunitense intanto ha annunciato che oggi ci sarà anche un incontro tra funzionari americani, ucraini e russi ma Kiev e Mosca hanno smentito. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha infatti ribadito che la Russia non è stata invitata alla conferenza di Monaco, quindi “non vi prenderanno parte rappresentanti del ministero degli Esteri né di altri organi”. Mentre il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, afferma che “gli Stati Uniti sono il principale interlocutore della Russia per quanto riguarda il negoziato su una possibile soluzione della crisi ucraina”.

Vance: “L’Ue ovviamente coinvolta nei negoziati di pace”

Presente alla conferenza sulla sicurezza a Monaco, il vicepresidente americano ha ribadito l’importanza nei negoziati di pace sull’Ucraina della presenza dell’Europa, che “dovrebbe essere ovviamente coinvolta in qualsiasi negoziato”. Nonostante le sue parole, l’Europa teme di essere relegata a un ruolo secondario. Il segretario alla Difesa americana Pete Hegseth ha ribadito la centralità dell’Alleanza e del patto di mutua difesa transatlantico, nel Vecchio continente continuano a mancare certezze e strategie chiare alternative al supporto degli Stati Uniti. Il capo del Pentagono da una parte ha ribadito che “gli Stati Uniti sono orgogliosi della Nato, gli Usa sono partner attivi dell’Alleanza e lo saranno in futuro”, sottolineando però che l’Alleanza debba essere “reale e raggiungere il 5% del Pil in difesa è fondamentale”. Dall’altra chiarisce che gli Usa non hanno intenzione di inviare forze di pace in Ucraina. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte si mostra pronto a rivendicare il ruolo negoziale dell’Europa e dell’Ucraina, ma parla anche di “convergenze” tra Washington e gli altri Paesi, promettendo di portare le spese per la difesa subito al 3% del Pil.

Nella notte un attacco alla centrale di Chernobyl

Un drone d’attacco russo con una “testata altamente esplosiva” ha colpito nella notte la copertura dell’impianto della centrale nucleare di Chernobyl. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha affermato che “i livelli di radiazioni rimangono normali e stabili”. L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue Kaja Kallas ha scritto che “attacchi di questo tipo contro siti nucleari civili sono inaccettabili”, e dimostrerebbero ancora una volta che “la Russia non è alla ricerca della pace”.

Il Cremlino nega che la centrale sia stata colpita da un bombardamento russo, affermando si tratti di una “provocazione” di Kiev.