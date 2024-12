Politico incorona Giorgia Meloni come la persona più potente d’Europa

BRUXELLES – “Chi chiami se vuoi parlare con l’Europa? Se sei Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo e consigliere chiave del presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, il numero da chiamare è quello di Giorgia Meloni”. Così la testata Politico incorona la premier italiana a persona più potente d’Europa nella sua classifica annuale per il 2025.

La reazione dei leader dell’Unione Europea è stata di approvazione. Molti hanno accettato Meloni come la rappresentante gradita dello spirito del tempo sempre più radicale. L’ascesa compiuta dalla premier è sotto gli occhi di tutti. Da “pazza ultranazionalista” a “prima ministra d’Italia”, per poi affermarsi a Bruxelles e ora anche negli Stati Uniti. Di recente, infatti, il presidente neoeletto Donald Trump ha avuto un colloquio con la leader di Fratelli d’Italia. Non sono mancate parole di apprezzamento nei suoi riguardi. Il Tycoon l’ha definita “piena di energia, fantastica”.

Inoltre, il presidente del Consiglio, così come desidera essere chiamata, è in prima linea nel portare la politica europea verso l’estrema destra. Dalla sua elezione nel 2022, infatti, ha introdotto politiche sull’immigrazione e sui diritti LGBTQ+ che un tempo avrebbero suscitato la condanna dell’Ue.