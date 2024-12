Caritas lancia il corner book “Il Merlo di Caritone”. Così nascono le librerie solidali

ROMA – Non solo una libreria solidale, ma un vero e proprio laboratorio culturale . Caritas di Roma compie un passo innovativo verso la promozione dello sviluppo umano integrale inaugurando il primo corner book “Il Merlo di Caritone” all’interno degli Empori della Solidarietà. Il lancio dell’iniziativa si terrà nella giornata di domani, 12 dicembre 2024, presso la Cittadella della carità con un pomeriggio ricco di iniziative, che si concluderà con il concerto gratuito di Davide Rondoni e David Riondino “L’onore degli invisibili” nell’ambito della rassegna “Come in cielo così in strada”.

Il progetto della Caritas nasce dalla volontà di promuovere l’accesso alla lettura tra le persone in condizioni di vulnerabilità, un diritto spesso negato a questa categoria. Offrire libri gratuitamente presso gli empori della Solidarietà rappresenta un metodo efficace per combattere la povertà educativa, oltre che quella economica. Secondo gli organizzatori la lettura, infatti, rappresenta uno strumento fondamentale di formazione e crescita che può stimolare processi cognitivi e portare all’empowerment.

Tra le iniziative del laboratorio ci saranno letture ad alta voce, incontri con autori e la formazione dei volontari per diffondere la passione per i libri. La Caritas di Roma con “Il Merlo di Caritone” vuole rinnovare il suo impegno nella lotta alla povertà, combattuta con solidarietà e cultura a dimostrazione dell’importanza dell’arricchimento mentale e spirituale.