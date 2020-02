"Il razzismo non entrerà mai a scuola"

Questa mattina, davanti a due scuole di Pomezia, dove si erano tenute delle iniziative sulla Shoah, sono state trovate scritte antisemite sull’asfalto e su un muro.

Si tratta del Liceo Pascal, dove si era svolto un incontro sulla Memoria, e dell’Ipsia di largo Brodolini dove oggi è prevista la visita di Gabriele Sonnino, testimone della Shoah. Al Pascal è stato scritto sull’asfalto “Calpesta l’ebreo”, con una stella di David e la croce celtica. Mentre all’Ipsia, sempre con una bomboletta spray nera è stato scritto su un muro “Anna Frank brucia” con accanto una svastica, e poi “Parlateci delle foibe”.

Pochi giorni fa, sempre a Pomezia, era stata imbrattata una lapide dedicata ai martiri delle foibe su cui si leggeva la scritta “Fasci appesi” con accanto falce e martello e il simbolo dell’anarchia.

Gli studenti hanno subito provato a rimediare con dei contro striscioni con scritto “Non esistono razze” e “il fascismo non è un’opinione”, messi accanto alle scritte antisemite.

“Lo considero un attacco alla scuola e al suo ruolo educativo. Sono già in contatto con i dirigenti scolastici. Razzismo e antisemitismo non entreranno MAI a scuola”. Così commenta l’accaduto sul suo profilo Twitter la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.

“Mi auguro sia fatta subito chiarezza e siano individuati i responsabili di questo ignobile gesto”. Così su twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.