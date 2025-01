PRATO – Un uomo è stato arrestato e portato in carcere a Prato. L’accusa è di aver abusato sessualmente due giovani donne, di cui una minorenne, nell’ambito dell’attività di volontariato che svolge. È la procura a precisare in una nota le accuse verso l’uomo, “che ha usato violenza sessuale, mediante induzione, in pregiudizio di due giovani donne, una delle quali minore di età, abusando delle loro condizioni di inferiorità psichica e fisica”.

È solo l’ultima di tutta una serie di violenze che continua a colpire l’Italia e tutto il mondo i generale. Nonostante l’attenzione della comunità che è sempre più orientata a verso l’istruzione e la prevenzione di questi avvenimenti, le violenze non si placano: in Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Per chiunque subisse violenze o avesse la sensazione di essere a rischio, il Ministero della Salute ha messo a disposizione una lista di numeri da chiamare o autorità a cui rivolgersi.