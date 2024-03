Il rettore della Lumsa, Francesco Bonini, e il Generale dei Carabinieri Andrea Rispoli / Foto Lumsa

ROMA – Prevenire gli incendi boschivi attraverso progetti di ricerca e studio condiviso. È questo l’obiettivo dell’accordo tra l’Università Lumsa e il Comando unità ambientali e agroalimentari dei Carabinieri forestali, diretto allo sviluppo di ricerche e studi per contrastare il fenomeno degli incendi nelle aree verdi del Paese.

L’accordo, firmato il 25 marzo dal Rettore Francesco Bonini e il Comandante del Cufa Andrea Rispoli, mette in atto una convenzione triennale di studi e collaborazioni per indagare i motivi dietro l’aggravarsi dei roghi che tormentano la flora delle campagne e delle montagne italiane. Sotto la lente d’ingrandimento dei referenti del progetto, Antonio Ciaschi per la Lumsa e Renato Sciunnach per il Cufa – già comandante del Nucleo informativo antincendio boschivo – saranno le ragioni socio-economiche dietro il dilagare degli incendi nei boschi.

“Un settore che desta grave allarme sociale”, ha segnalato il Rettore Bonini. Il progetto consisterà nell’istituzione di un Comitato di Coordinamento, composto da rappresentanti dell’Università Lumsa e da diversi ufficiali della divisione forestale dell’Arma dei Carabinieri. “Un confronto tecnico-scientifico di assoluta rilevanza”, ha concluso il generale Rispoli.