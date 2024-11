ROMA – Umberto Massimiani, giornalista e attuale Presidente dell’Istituto di Studi Sabini presso la Pontificia Università Urbaniana, a seguito del ritrovamento di diversi giornali negli archivi del Ministero di Giustizia ha deciso di raccoglierli in una miscellanea e donarli al Master in Giornalismo della Lumsa, di cui è stato allievo. I quattro volumi raccolgono quotidiani e periodici pubblicati dal 1862 al 1953 per un totale di 224 testate.

Sfogliando le pagine è possibile trovarsi di fronte a stampati noti come la Gazzetta di Mantova, fondato nel 1664, che detiene il primato di giornale più antico d’Italia che viene ancora pubblicato. Ma anche Il Corriere della Sera, Il Mattino, Il Secolo XIX e Il Resto del Carlino. Al loro interno notizie di politica, cronaca cittadina ma anche cultura e costume, con uno sguardo anche al panorama estero.

E poi titoli che portano indietro nel tempo: sul Popolo di Roma “Mussolini parla alla folla acclamante in Piazza Venezia”. Numerosi anche i giornali locali come l’Adriatico o la Gazzetta Piemontese, arricchiti anche da curiosi pettegolezzi.

E poi, ci sono le inserzioni pubblicitarie. Diversi gli annunci di parrucchieri, barbieri e tappezzieri, talvolta affiancati da pubblicità di case di salute dove trovare esperti di chirurgia e ginecologia, senza dimenticare i diffusi annunci di dentisti. Non meno presenti inserzioni riguardanti stabilimenti di vini e vendita di liquori.

La raccolta permette di scoprire anche giornali meno conosciuti e oggi scomparsi come il Corriere dei Bagni, che racconta i fatti di Montecatini, Livorno, Viareggio, Spezia, Appennini Toscani e Pistoia. Altro esemplare interessante è La Tiratina, settimanale umoristico illustrato, arricchito da svariate vignette.