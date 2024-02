Re Carlo III d'Inghilterra lascia la London Clinic con la regina Camilla a Londra | Foto Ansa

ROMA – Sono iniziate le cure contro il cancro diagnosticato a Re Carlo III. L’annuncio della malattia in una dichiarazione diffusa lunedì 5 febbraio da Buckingham Palace: “Sua Maestà ha già iniziato un programma di trattamenti durante il quale i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici”, si legge.

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6 📷 Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

La scoperta della malattia è avvenuta a seguito del recente intervento del sovrano per un ingrossamento benigno della prostata. Il cancro, tuttavia, non sarebbe ricollegabile alla zona operata. Carlo III, continua la nota ufficiale, “rimane positivo e conta di tornare presto al pieno servizio pubblico”. Intanto, “continuerà a occuparsi degli affari statali e delle pratiche burocratiche ufficiali come di consueto”, si legge.

Da ogni parte del mondo, intanto, arrivano messaggi di vicinanza al reale. Il Primo Ministro del Regno Unito Rishi Sunak afferma di essere rimasto “scioccato e triste” quando gli è stata data la notizia, ma allo stesso tempo si dice “grato che il cancro sia stato diagnosticato precocemente”.

Il riavvicinamento dei figli

Adesso l’attenzione si sposta sui figli del re. L’erede al trono William, Principe di Galles e Cambridge, è chiamato dal padre a riprendere gli impegni istituzionali, sospesi in occasione della convalescenza della principessa Kate Middleton, che a gennaio ha subito una delicata operazione all’addome.

“Il principe Harry mette da parte la spaccatura reale e vola a visitare il re”, titola il Daily Mail. Il Duca di Sussex sembra essere intenzionato a tornare a Londra con un volo dalla California dopo nove mesi di assenza dal Paese.

Si moltiplicano gli interrogativi e le ipotesi

A Londra torna più forte l’ipotesi abdicazione spesso paventata dai media. Re Carlo infatti è stato il monarca più anziano a salire al trono della monarchia britannica e già i commenti si erano sprecati su una possibile “dimissione” in favore del figlio William, il primo nella linea di successione. Allo stesso tempo ci si interroga anche sulla tenuta del del Commonwealth. Il sovrano, infatti, detiene la carica di capo di Stato di ciascuno dei Paesi.

Un anno, il 2024, funesto per i britannici, ancora scossi dalla perdita dell’amata regina Elisabetta II. Proprio quando l’opinione pubblica sembrava essersi abituata al nuovo asset, i problemi di salute si sono abbattuti sulla famiglia reale: da Kate, alla duchessa di York Sarah Ferguson – che ha rivelato di avere il cancro alla pelle – fino alla batosta più grande. Un’ulteriore prova di resistenza della famiglia reale più popolare al mondo.