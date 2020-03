A Roma diminuiscono i rifiuti, ma non migliora la raccolta e la pulizia delle strade. Nell’ultima settimana sono state prodotte 1500 tonnellate in meno di spazzatura, ma molti operatori dell’Ama, impauriti dal virus, hanno preferito restare a casa sfruttando ferie, congedi e malattia. E con le strade sporche, si sono iniziati a vedere di nuovo i cinghiali in città.

Raggi: “Tanti operatori dell’Ama malati. Così rallenta il servizio”

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha ammesso un rallentamento nella raccolta rifiuti. Il fenomeno “in parte si è verificato perché abbiamo visto in Ama un numero di malati sempre crescente. Non si tratta di persone positive, ma di soggetti in malattia certificata”. E ha aggiunto: “Per compensare questa diminuzione del servizio abbiamo utilizzato le società che si occupavano della raccolta dei rifiuti commerciali”. La sindaca ha inoltre assicurato che “da domenica si normalizzerà il servizio”. Dal Campidoglio fanno sapere che ci saranno più verifiche sugli assenti.

Blocco della raccolta differenziata per le persone in isolamento

L’Amministrazione regionale ha emanato un’ordinanza sulla gestione dei rifiuti urbani in virtù dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Il nuovo provvedimento prevede il blocco della raccolta differenziata per le utenze con persone in isolamento per rischio contagio e l’obbligo di protezione per tutti gli operatori del settore, oltre alle modalità di gestione dei rifiuti da parte dei Comuni e di lavorazione negli impianti di trattamento.

Sindacati: “Parole al limite dell’offensivo”

Ma i rappresentanti della categoria rispondono. “Vanno bene i controlli – commenta a RomaToday il segretario della Cgil Roma e Lazio Natale Di Cola – ma adottare un atteggiamento da sceriffo, senza garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro per quegli stessi lavoratori che stanno a casa, non porta a nulla”. E poi prosegue: “Le dichiarazioni della Raggi sono al limite dell’offensivo. Come sindacati stiamo portando avanti una campagna per istruire sugli atteggiamenti da tenere in servizio, e quindi rasserenare i dipendenti”.

I dipendenti dell’Ama lamentano la mancanza di mascherine

Gli operatori lamentano la mancanza di mascherine e la poca igenizzazione dei mezzi di trasporto. Nella lettera indirizzata al Campidoglio, i sindacati hanno chiesto inoltre di “ripristinare l’utilizzo delle docce, risultando incomprensibile tale misura in assenza di interventi di igienizzazione degli ambienti di lavoro”.

Le foto dei cinghiali

La sporcizia intanto invade le strade. Nei giorni scorsi sono stati fotografati alcuni cinghiali mentre rovistavano nella spazzatura. La foto postata su Facebook da Andrea Montanari, consigliere Pd del XIV Municipio, ha fatto il giro dei social. La sindaca ha annunciato su Twitter che “continuano le sanificazioni straordinarie” e che sono stati “igienizzati 2mila cassonetti del Municipio X”.