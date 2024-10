ROMA – Stretta dei carabinieri sul crimine romano. Continuano le attività antiborseggio, con 16 arresti. Aumentano anche i servizi di controllo per aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini. Ieri, 8 ottobre, gli agenti hanno operato diversi controlli nelle zone di Cinecittà, Quadraro e Parco degli Acquedotti.

Il bilancio dei controlli: un arresto e sei denunce

Una persona arrestata e sei denunciate è il bilancio dell’attività che ha visto l’impiego di circa 70 agenti. Nello specifico hanno arrestato un uomo risultato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti. Una persona è stata denunciata per ricettazione perché trovata a bordo di una moto rubata; un uomo è stato denunciato per un furto da un esercizio commerciale; due persone per violazioni di legge in materia di immigrazione; altre due per possesso di armi.

I Nas hanno poi sanzionato due bar per carenze igienico sanitarie. I servizi di controllo, mirati a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai cittadini, proseguiranno anche nei prossimi giorni con costante regolarità e in diverse aree della Capitale.