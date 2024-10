ROMA – Da Nord a Sud, da Ovest a Est della Penisola, le rendite catastali degli immobili che hanno usufruito del superbonus edilizio saranno riviste. A confermarlo è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. L’obiettivo è quello di adeguare il valore catastale delle abitazioni che, grazie ai lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione, hanno visto un aumento del loro valore di mercato.

Giorgetti ha chiarito che non si tratterà di un adeguamento generalizzato ai valori di mercato, come richiesto più volte dalla Commissione Europea, ma solo chi ha utilizzato i super incentivi dovrà comunque rivedere al rialzo la rendita catastale del proprio immobile. Questo comporterà un aumento dell’Imu per le seconde o terze case, della Tasi e imposte più alte in caso di compravendita. Già con la scorsa manovra di Bilancio era stato previsto che chi usufruiva del Superbonus dovesse procedere alla variazione catastale al termine dei lavori. Ora, la novità è che i documenti relativi alla classe energetica degli immobili, i cosiddetti APE, saranno integrati con i dati catastali, rendendo più facile per l’Agenzia delle Entrate individuare chi non ha aggiornato la rendita catastale.

Inoltre, Giorgetti ha ribadito che il governo sta lavorando su una revisione complessiva dei bonus edilizi, tenendo conto della direttiva europea sulle case green che richiede agli Stati membri di raggiungere determinati obiettivi di efficientamento energetico in tempi brevi. A partire dal 2024, gli incentivi ordinari per le ristrutturazioni edilizie scenderanno dall’attuale 50% al 36%, con il tetto delle spese detraibili ridotto da 92 mila a 46 mila euro. I bonus per l’efficientamento energetico passeranno dal 70% al 65%. Oltre alla revisione delle rendite catastali per chi ha usufruito dei bonus edilizi, il ministro ha confermato che il governo intensificherà la lotta contro gli immobili “fantasma”, non censiti al catasto.

Questa mattina, la Lega ha precisato che non ci sarà nessuna “stangata” sulla casa, nonostante le recenti dichiarazioni del di Giorgetti riguardo alla revisione delle rendite catastali e del Superbonus Il partito ha voluto tranquillizzare i cittadini, specificando che gli interventi previsti non comporteranno aumenti generalizzati delle imposte, ma saranno limitati a casi specifici, come quelli relativi alle cosiddette “case fantasma”, e non rappresenteranno un “colpo” fiscale per tutti i proprietari​.