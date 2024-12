San Vittore del Lazio. Precipitano due operai. Un morto

FROSINONE – Continua a crescere il bollettino delle vittime sul lavoro. Questa mattina due operai sono caduti dal tetto di un capannone, mentre erano impegnati in attività di manutenzione. L’impatto, avvenuto da un’altezza di circa sei metri, è costato la vita ad uno di loro. Per il cinquantratrenne non c’è stato nulla da fare già prima dell’arrivo in ospedale. L’incidente, è avvenuto presso la località di San Cesario a San Vittore del Lazio in uno degli stabilimenti della Lamberet Spa. Tuttavia, secondo prime riscostruzioni, non ancora confermate, i due operai lavoravano per una ditta esterna di manutenzioni.

L’impresa è uno dei principali leader nel settore dei veicoli commerciali frigoriferi in Europa. La sua sede laziale è una struttura tecnica di assistenza e manutenzione, costituiti da magazzini con tutto l’equipaggiamento necessario per l’assemblaggio dei kit dei furgoni.