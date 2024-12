MILANO – Si riaccendono i fuochi della cucina di Masterchef Italia per la 14esima edizione. In onda questa sera su Sky alle 21.15 e in streaming su Now i primi due episodi del talent culinario. Il motto della nuova stagione è quello del “tutto può succedere”, a partire dalle regole, che sono una delle tante novità di questa edizione. A non cambiare sono invece i tre giudici: gli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli per il sesto anno consecutivo valuteranno i cuochi amatoriali provenienti da tutta Italia.

Le nuove regole e la possibilità dell’all-in

Le prime novità di questa edizione si presenteranno già durante i Live Cooking delle prime due puntate. Ogni concorrente avrà 40 minuti per impostare un piatto che rappresenti loro e la propria idea di cucina. Ci saranno poi cinque minuti finali per raccontare il piatto. Alla fine della prova ciascun concorrente potrà decidere se andare “all-in”. Con cinque minuti aggiuntivi, i cuochi amatoriali potranno perfezionare ulteriormente il piatto. Dovranno però necessariamente convincere tutti e tre i giudici. Potranno conquistarsi così direttamente l’ingresso in Masterclass, oppure terminare la corsa al sogno.

Nella fase di Live Cooking, i tre giudici potranno essere affiancati da una “figura misteriosa”, che potrebbe avere un ruolo essenziale per alcuni concorrenti, aiutando gli chef stellati a prendere le loro decisioni finali.

Il Blind test

Terminata la prima fase di selezioni, chi riceverà solo due sì e rimarrà in stand-by potrà giocarsi il suo ingresso in brigata con il blind test. I concorrenti avranno la possibilità di far cambiare idea ai giudici che non avranno convinto alle selezioni. A parlare, questa volta, sarà solo il piatto. Ciascun giudice raggrupperà i propri “no”, organizzando delle prove di tecnica specifiche, per poi giudicare ogni piatto senza conoscerne l’autore.

Una volta formata, la nuova Masterclass dovrà affrontare le continue sorprese di giudici e ospiti, sempre pronti a cogliere di sorpresa la brigata.