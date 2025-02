SANREMO – “Ho promesso di non farmi abbattere se ci fossero stati brutti risultati e non mi faccio prendere dall’entusiasmo ora per questi risultati meravigliosi”. Non si sbilancia Carlo Conti dopo gli ascolti record del suo Festival di Sanremo. Nella conferenza stampa per presentare la terza serata il conduttore ha voluto ringraziare le case discografiche, major o indipendenti, perché il merito del successo fino a qui, ha detto, è da dividere con loro. Sulle polemiche che hanno coinvolto alcuni degli artisti in gara (un riferimento alle intercettazioni pubblicate da Repubblica tra Fedez e il capo ultras del Milan), Conti ha detto che il cantante “non è indagato”. “Faccio il direttore artistico, non sono un giudice” il cui compito “è scegliere canzoni”.

Il programma per la terza serata

Stasera il Festival di Sanremo promette emozioni. Prima la finale della sezione Nuove Proposte con i giovani cantanti che si contenderanno il titolo, di buon auspicio, dato che nel recente passato ha fatto conoscere al grande pubblico Francesco Gabbani e Ultimo. Poi sarà il turno dei 14 big rimasti che saliranno sul palco dell’Ariston per cantare nuovamente i loro brani, dopo averli presentati nella prima serata. A condurre la kermesse insieme a Carlo Conti ci saranno l’attrice Miriam Leone, la cantante e non solo Elettra Lamborghini e la comica Katia Follesa. Il trio d’eccezione promette risate e divertimento. Gli ospiti speciali saranno icone della musica leggera italiana. Iva Zanicchi riceverà il premio “Città di Sanremo” alla carriera. Poi sarà il turno di Edoardo Bennato e il suo inconfondibile sound. Si esibiranno anche i Duran Duran, la band new wave e synth pop britannica formatasi a fine anni ‘80 e inclusa nel 2022 nella Rock and Roll Hall of Fame. Mentre la band si esibirà con un medley dei successi, sul Suzuki Stage di Piazza Colombo ci sarà Ermal Meta.

Com’è andata ieri

La seconda serata sconta un lieve calo fisiologico rispetto alla precedente, seguita martedì da più di 12 milioni di telespettatori. Uno share martedì di 65.3%, superiore di 0.8 punti percentuali rispetto a quello di ieri sera. La seconda serata è stata seguita da 11,8 milioni di persone con il 64.6% di share. Un Festival per giovani, con lo share che raggiunge l’85,6% nella fascia d’età 15-24, con più del 70% di share per le fasce 4-14 e 25-34. A guidare la classifica della seconda serata dopo il voto della giuria delle radio e del televoto ci sono, in ordine sparso, Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. La giuria degli adolescenti – ogni sera 1000 giurati tra 11 e 22 anni di ogni regione italiano votano online esprimendosi sui migliori outfit, le esibizioni più pittoresche e la canzone preferita – premia Simone Cristicchi, poi Giorgia e Settembre, finalista nella sezione delle Nuove Proposte. La serata è stata illuminata da Bianca Balti: la modella, che da pochi giorni ha terminato la chemioterapia per il tumore alle ovaie che l’ha colpita, ha mostrato le cicatrici della malattia ma anche i sorrisi per una serata all’insegna dell’emozione.

La top model Bianca Balti ha parlato della sua storia | Foto Ansa

Damiano David ha reso omaggio a Lucio Dalla con una performance intensa in mezzo a mimose, bocche di leone e papaveri, accompagnato da Alessandro Borghi e dal nipotino.

L’esibizione dell’ex frontman dei Maneskin | Foto Ansa

Poi Cristiano Malgioglio e Nino Frassica: il primo si presenta con uno strascico di velo rosso lunghissimo e un enorme fiocco, il secondo arriva sul palco con il ciuffo come il primo.

Cristiano Malgioglio e Nino Frassica sul palco dell’Ariston | Foto Ansa

Ha incantato l’Ariston poi Alessandro, un bambino di sei anni che ha suonato al pianoforte “Champagne” di Peppino Di Capri, che interpreterà da piccolo nell’omonima fiction della Rai. Applausi per la canzone di Lucio Corsi, standing ovation per Simone Cristicchi e Fedez. Ma è Giorgia a rubare la scena con “La cura per me”: vola con la voce emozionando i presenti.

La performance di Giorgia | Foto Ansa

Cantano anche Elodie, i The Kolors, Serena Brancale, Francesca Michielin – commossa a fine esibizione – poi Marcella Bella, Bresh, Rkomi, Rose Villain e Willie Peyote.

La commozione di Francesca Michielin a fine esibizione | Foto Ansa

Le canzoni di stasera

In ordine alfabetico, Brunori Sas canterà “L’albero delle noci”, una canzone che celebra la gioia della genitorialità, omaggiando la tradizione del cantautorato italiano con una melodia classica e una chitarra in primo piano. Clara con la sua canzone affronta la fragilità e il dolore emotivo derivanti da un amore instabile con la sua “Febbre”, i Coma_Cose esaltano l’amore nel loro primo Sanremo da sposati con “Cuoricini”. Poi Francesco Gabbani porta “Viva la vita”, che definisce “intenzionalmente classico”, Gaia con “Chiamo io chiami tu”, Irama e “Lentamente”, una ballata intensa scritta con Blanco. Joan Thiele canterà “Eco”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, un pezzo scritto con Nek e Tiziano Ferro. I Modà ripresenteranno “Non ti dimentico” mentre Noemi “Se t’innamori muori”, Olly riflette sulla banale quotidianità che rendeva unica la relazione terminata con “Balorda nostalgia”, Sarah Toscano canta “Amarcord”, un richiamo a Fellini e non solo. Poi Shablo, insieme a Guè, Joshua e Tormeno, con “La mia parola” e Tony Effe e la sua “Damme ‘na mano”, il risultato dell’unione tra stornello romano e sonorità pop.