“L’abbiamo fatto per noia, per passare una serata in maniera diversa”: così si è giustificato il 21enne arrestato per aver lanciato sassi sulle auto in transito da un cavalcavia dell’autostrada A4 Torino-Milano. Complice della “bravata” un ragazzo di diciassette anni, denunciato. L’accusa, per entrambi, è di attentato alla sicurezza dei trasporti.

Il primo episodio è accaduto nella notte tra il 19 e il 20 gennaio, quando, senza causare feriti, un sasso di tre chili e due tombini erano stati lanciati su un tir e due auto che percorrevano l’autostrada sottostante. Dopo il fatto era stato predisposto dalla polizia stradale, in collaborazione con l’ente gestore delle autostrade, il servizio di sorveglianza e, lo scorso 25 gennaio, un operatore, notando due persone sul cavalcavia, ha allertato le pattuglie della zona. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno bloccato i due giovani dopo che avevano appena lanciato un sasso e un palo della segnaletica stradale.