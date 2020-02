Migliorare la qualità della scuola è da sempre un tema al centro dell’agenda dei governi italiani. Ogni volta che si insedia un nuovo esecutivo se ne parla tanto, ma poi spesso è più facile tagliare ulteriormente i fondi, che concederne di nuovi. Anche questo governo non ha fatto eccezione, con il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che si è dimesso dall’incarico il 30 dicembre.

Perché? Troppo pochi i fondi. Nel dl Milleproroghe, in questi giorni alla prova delle Camere, si torna a parlare di scuola e, nello specifico, dell’eliminazione delle cosiddette “classi pollaio”: quelle in cui, alle superiori, ci sono più di ventidue studenti.

Dopo il tentativo della ministra Lucia Azzolina, erede di Fioramonti, che aveva proposto un disegno di legge sull’argomento, il Movimento 5 Stelle ha presentato l’emendamento 6.45 al Milleproroghe, che prevede lo stanziamento di cinquanta milioni di euro dal 2022. Ma, secondo un’indagine di Tuttoscuola per l’Ansa, la cifra basterebbe a coprire soltanto una parte molto piccola della spesa necessaria.

Così, secondo i calcoli di Tuttoscuola, si verrebbero a creare soltanto 815 nuove classi: un professore a inizio carriera costa allo Stato complessivamente 34.066,31 euro all’anno (tra stipendio lordo e oneri riflessi), con cinquanta milioni si possono pagare 1.468 professori e, considerando che mediamente per ogni classe ci sono 1,8 docenti, con quella somma si possono finanziare, appunto, 815 nuove classi. Sulle 56.985 classi con più di 22 alunni attive quest’anno rappresenterebbero l’1,4%.

In questo anno scolastico, secondo i dati di Tuttoscuola, delle 121.536 classi degli istituti statali della secondaria di secondo grado, 56.985 hanno più di ventidue studenti per classe: il 47%. Nelle 25.155 classi del primo anno sono 16.558 (65,8%), nelle 24.864 del secondo anno sono 13.784 (55,4%). Al terzp anno sono 12.504 (51,5%), tra quelle del quarto anno ce ne sono 8.905 (37,9%) e 5.234 (22,1%) tra quelle dell’ultimo.

Secondo le stime di Tuttoscuola, sono 15.987 le classi che si dovrebbero istituire per superamento del limite di ventidue studenti e per il superamento di venti con presenza di alunni disabili (seconda parte dell’emendamento). Con una media di 1,8 docenti per classe sarebbero necessari 28.776 nuovi professori, per un costo di 34.006 euro per ogni nuovo docente, complessivamente 980 milioni e 292mila euro. Con i cinquanta milioni l’anno previsti dal Milleproroghe ci vorrebbero più di vent’anni.