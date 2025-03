WASHINGTON – Un dazio al giorno toglie il medico di torno. All’orecchio di Donald Trump qualcuno deve aver suggerito il celebre proverbio. Il presidente degli Stati Uniti ha minacciato tariffe del 200% su “tutti i vini, champagne e prodotti alcolici provenienti dalla Francia e da altri paesi rappresentati dall’Ue”. La misura è una ritorsione contro i dazi europei del 50% sul whisky americano. “Gli Stati Uniti non hanno liberi scambi commerciali, hanno scambi stupidi. Il mondo intero ci deruba”, ha scritto Trump sul suo social Truth. Intanto Wall Street crolla di nuovo. I principali indici sono andati giù dopo l’ennesima minaccia del presidente americano.

Post su Truth del presidente Trump

Parigi: “Decisi a replicare, non cederemo alle minacce di Trump”

Secondo le stime più ottimiste, la perdita dell’economia europea si aggirerebbe intorno ai 4,9 miliardi di euro di export. Verrebbe colpito l’ammontare delle esportazioni dirette Oltreoceano. Le parole di Trump hanno affossato i titoli dei produttori europei di alcolici: Campari ha perso il 4,3%; Pernod il 4%. Pronta la replica del ministro francese per il Commercio Estero, Laurent saint-Martin, che su X scrive di una Francia “determinata a replicare” ai dazi evocati dal presidente Usa. “Non cederemo mai alle minacce e proteggeremo sempre le nostre filiere”, avverte il ministro. Il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, ritiene che la guerra commerciale condotta Trump nei confronti dell’Europa e del resto del mondo sia ‘”un esempio di autogol’”.

D. Trump lance la surenchère dans la guerre commerciale qu’il a choisi de déclencher.



La France reste déterminée à riposter avec la Commission européenne et nos partenaires.



Nous ne céderons pas aux menaces et protègerons toujours nos filières. — Laurent Saint-Martin (@LaurentSMartin) March 13, 2025

Le minacce di Trump all’Europa valgono quasi 5 miliardi

Nel 2024 le esportazioni di vino dell’Ue verso gli Stati Uniti hanno sfiorato i 5 miliardi di euro l’anno. Una cifra che corrisponde al 29% delle esportazioni totali di vino dell’Unione. La Commissione Europea aveva già annunciato contro-tariffe su 26 miliardi di euro di beni statunitensi a partire dal mese prossimo, intensificando quella guerra commerciale iniziata con i dazi degli Stati Uniti su acciaio e alluminio.

Per l’Italia a repentaglio quasi 2 miliardi di export

La minaccia del presidente americano fa tremare il mondo del vino italiano. L’ipotesi di dazi al 200% su champagne e vini genera “grandissima preoccupazione”. Per Federvini ci sarebbero “danni ingenti e probabilmente irreparabili”. Verrebbero coinvolte intere filiere produttive, “decine di migliaia di imprese e centinaia di migliaia di lavoratori, sia negli Stati Uniti sia in Europa”. Il solo export italiano di vino verso gli Usa vale quasi 2 miliardi di euro ed è in crescita. “Con tariffe di queste (s)proporzioni, i nostri produttori di vino perderebbero il partner commerciale numero uno al mondo”, sottolinea Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura.

Istat: da dazi Usa rischio effetti rilevanti sull’Italia

“L’applicazione dei dazi preannunciati dall’amministrazione statunitense nei confronti dell’Ue potrebbe avere effetti rilevanti sul nostro paese”. Lo suggerisce un’analisi svolta dall’Istat in un focus contenuto nella nota sull’andamento dell’economia. “Nel 2024, oltre il 48% del valore dell’export italiano è stato indirizzato al di fuori dell’Ue, una quota superiore a quelle tedesca, francese e spagnola. Tra i principali partner commerciali, gli Stati Uniti hanno assorbito circa il 10% delle vendite all’estero dell’Italia, e più di un quinto di quelle di prodotti italiani destinati ai mercati extra europei”, spiega l’Istat.