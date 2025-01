ROMA – Il tema della separazione delle carriere continua ad alimentare il fuoco dello scontro tra governo e magistratura. Le crepe nel mondo della giustizia italiana, infatti si fanno sempre più evidenti. Intervistato da Sky TG24, il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia ha dichiarato che “la riforma peggiorerà il servizio giustizia e indebolirà il quadro delle garanzie”. Un provvedimento che “cambia il volto della magistratura” e rispetto al quale Santalucia ha precisato che i magistrati hanno “il dovere” di dire ciò che pensano, pur “nel rispetto della volontà del Paese”. Gli fanno eco le parole di Salvatore Casciaro, segretario generale dell’Anm, che ad Agorà ha affermato che “non c’è mai stata negli ultimi 50 anni, forse, una riforma che stravolge radicalmente la fisionomia della nostra Costituzione”.

Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati | Foto Ansa

Nel corso degli ultimi giorni sono state innumerevoli le voci della maggioranza che si sono invece levate contro le proteste e le iniziative promosse dall’Anm. Dopo le parole del vicepremier Antonio Tajani e del capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri, a difendere la riforma della separazione delle carriere è intervenuto al Tg1 Antonio Di Pietro. Secondo l’ex pm, il testo “non modifica in alcun modo l’articolo 104 della Costituzione” e, dunque, “demonizzare la riforma a priori, solo perché lo aveva detto anche Berlusconi, mi pare una forzatura ideologica”.

Antonio Di Pietro, ex pm di Mani Pulite | Foto Ansa

Scontro aperto, dunque, con i penalisti che si sono schierati apertamente al fianco del governo, sostenendo come il dissenso “comprometta l’immagine della magistratura”. Nel mirino degli attacchi all’Anm, ci sono le iniziative annunciate proprio dalla stessa Associazione. A destare maggior preoccupazione è il 27 febbraio, data cerchiata in rosso, durante la quale scatterà una giornata di astensione dal lavoro da parte dei magistrati. Inoltre, all’inaugurazione del nuovo anno giudiziario in programma sabato 25 gennaio, i magistrati indosseranno una coccarda tricolore sulle toghe, per poi lasciare l’aula quando il ministro Nordio prenderà la parola.