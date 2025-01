WASHINGTON – “Salvare TikTok”. È questo il laconico messaggio scritto domenica 19 gennaio da Trump sul suo social Truth. Il “salvataggio” potrebbe arrivare proprio nelle prime ore dall’insediamento del tycoon alla Casa Bianca, con The Donald che starebbe valutando una proroga di 90 giorni al divieto precedentemente introdotto da Joe Biden per bloccare l’app di video brevi cinese sul suolo americano. La proroga, cui il tycoon vorrebbe dare attuazione nei primi cento ordini esecutivi promessi in tempi rapidissimi, sarebbe in prospettiva di un negoziato tra il governo a stelle e strisce e il Dragone, per portare almeno il 50% della creatura di ByteDance in mano agli Usa.

Non è un caso che alla cerimonia di insediamento di Trump come quarantasettesimo presidenti degli Stati Uniti, oggi lunedì 20 gennaio, presenzi anche il ceo di TikTok Shou Chew, come riferito da Politico, mentre Pechino sollecita gli Stati Uniti a dare ascolto “alle voci razionali” in merito al bando. Una presenza che sta già causando il mal di pancia ad alcuni repubblicani e agire per ritardare qualsiasi conseguenza per la piattaforma di fronte ai legislatori potrebbe aggravare ulteriormente la loro irritazione. “La società madre ha già avuto 270 giorni per disinvestire e finora ha rifiutato. Non abbiamo alcuna fiducia in ByteDance” ha detto lo speaker della Camera, il repubblicano Mike Johnson, intervistato dalla Nbc. “La legge è molto precisa e l’unico modo per rinviarne l’applicazione è se c’è un accordo effettivo in corso”, ha poi sottolineato.