Trasnova comunica il licenziamento collettivo di 97 lavoratori impiegati negli stabilimenti Stellantis di Pomigliano d’Arco, Mirafiori, Piedimonte San Germano e Melfi, ritenuti esuberi per le esigenze produttive. Dei 97 licenziati, 54 lavoravano nello stabilimento di Pomigliano d’Arco, dove da giorni i lavoratori stanno bloccando l’accesso alla fabbrica Trasnova, provocando il fermo della produzione.

Non si sono fatti attendere i commenti della politica. “I licenziamenti arrivati sono inaccettabili e noi chiediamo che sia bloccata immediatamente questa procedura”, attacca la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha incontrato i manifestanti. “Bisogna dare una prospettiva – aggiunge – quello a cui puntiamo è che al tavolo che avevamo chiesto di anticipare, e in cui avevamo chiesto la presenza di Stellantis, l’azienda si prendesse le sue responsabilità”.

“Il Movimento 5 stelle è e sarà sempre al fianco dei lavoratori, ma oggi non possiamo nascondere la nostra rabbia e preoccupazione”, scrive in una nota la senatrice del Movimento Sabrina Licheri. “La notizia del licenziamento collettivo di 97 lavoratori Trasnova è un dramma sociale che non possiamo accettare. Dietro quei numeri ci sono persone, famiglie, vite spezzate dalla decisione di Stellantis di cessare tutti i contratti in essere dal 31 dicembre. Il loro grido di disperazione è anche il nostro”.