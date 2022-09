di Stellantis per l'Italia

Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha confermato l’impegno dell’azienda a favore dell’Italia. “Gli annunci di oggi – ha dichiarato l’ad – evidenziano sia il nostro impegno verso l’Italia sia la nostra capacità di prendere decisioni responsabili per anticipare l’imminente cambiamento globale del nostro settore, mentre ci adoperiamo per raggiungere i nostri obiettivi Dare Forward 2030”.

Nel giorno dell’incontro tra Tavares e le istituzioni locali a Torino arriva anche l’annuncio che nascerà a Mirafiori il principale hub di economia circolare di Stellantis. Il polo sarà inaugurato nel 2023 e garantirà, come affermano dall’azienda, modelli di produzione e consumo sostenibile con l’obiettivo di espandersi a livello globale.

Negli ultimi quattro anni, Stellantis ha investito oltre 5 miliardi di euro nelle attività italiane per la realizzazione di nuovi prodotti e siti produttivi. “Sono molto grato – ha concluso Tavares – a tutti coloro che hanno partecipato alla definizione e all’implementazione di questi piani per diventare un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile con l’audace obiettivo di diventare a zero emissioni di carbonio rispetto alla concorrenza”.