ROMA – Dopo l’approvazione definitiva in Senato lo scorso 20 giugno il Decreto Legislativo 4 settembre 2024 n. 138 sulla cybersecurity, arriva in Consiglio dei ministri il nuovo decreto legge «per il contrasto dei reati informatici». Il provvedimento servirà a correggere le norme cyber. Una misura, come annunciato dal sottosegretario Alfredo Mantovano, che arriva per contrastare i reati informatici che negli ultimi mesi sono finiti sotto le luci dei riflettori, come l’indagine milanese sulla centrale di spionaggio abusiva di Equalize e il caso a Perugia dell’ufficiale infedele Pasquale Striano.

Il testo prevede modifiche al Codice penale, come un inasprimento delle pene per vari reati informatici, come ad esempio l’arresto in flagranza in caso di “accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, in sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico”. Viene anche introdotto l’obbligo di segnalare gli incidenti entro 24 ore e l’istituzione di standard di sicurezza per i contratti pubblici.

All’interno del Decreto cybersecurity sono previste anche disposizioni sulla giustizia tra cui una nuova formulazione sull’obbligo di astensione dei magistrati che diventa illecito disciplinare. “Temo – attacca Ciccio Zaccaro, Area Democratica per la Giustizia – serva a ridurre i magistrati a burocrati silenziosi con la conseguenza di impoverire il dibattito culturale e giuridico del paese privandola delle opzioni tecniche dei magistrati”. Nel decreto si parla ance di carceri. Prorogata di un anno la durata della carica prevista per il commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria a conferma dell’intenzione dell’esecutivo di costruire nuove strutture.