Con la vittoria del doppio azzurro per 6-4 7-5 sugli argentini Gonzalez-Molteni regala all’Italia la semifinale contro l’Australia. Oggi – 22 novembre – si disputerà l’altra gara di semifinale tra Olanda e Germania, al termine della quale si saprà chi potrebbe sfidare l’Italia in caso di vittoria sabato. Jannik Sinner e Matteo Berrettini hanno formato una coppia inedita e sono riusciti nell’impresa contro i due specialisti argentini, ma non senza difficoltà. Il punteggio dimostra una partita in equilibrio dove nessuno sembrava voler subire un break, che però è arrivato a favore degli azzurri nell’undicesimo game del secondo set. In quel momento il match ha preso una svolta, soprattutto grazie ad un Berrettini sempre a suo agio sulla superficie veloce su cui si è giocato.

Il tennista romano nell’intervista ‘a caldo’ dopo il match, nonostante la grande vittoria, ha dichiarato che “questo è solo il primo passo”. Sinner ha spiegato che il successo è arrivato grazie all’intesa che c’è tra i due tennisti sia dentro che fuori dal campo. La Volpe ha anche sottolineato la difficoltà del capitano Filippo Volandri nel “lasciare fuori due specialisti come Bolelli e Vavassori che hanno avuto una grande stagione”. La scelta è stata vincente: “ne avevamo parlato ieri, avevamo un’idea precisa anche se Jannik ha avuto una stagione lunghissima. Ma tutti hanno fatto un lavoro strepitoso” ha dichiarato Volandri.

La sconfitta di Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo aveva spaventato l’Italia, ma a riportare in alto le speranze ci ha pensato Sinner che, con match impeccabile, ha battuto Sebastian Baez. Il numero 1 al mondo, in forma smagliante, è sembrato inarrestabile e i suoi potenti colpi non hanno lasciato nessuna possibilità all’argentino. Molti tifosi italiani sulle tribune del palazzetto di Malaga, entusiasti della prestazione del loro beniamino, in testa 3-1 dopo il break e inarrestabile nel secondo set.