ROMA – Decine di migliaia di visite per i musei italiani grazie all’iniziativa #domenicalmuseo del 2 febbraio promossa dal ministero della Cultura. Cittadini e turisti hanno potuto godere del patrimonio culturale nazionale gratuitamente. Secondo i dati del Mic ai primi posti per numero di visitatori si sono classificati il Colosseo con quasi 17mila persone, il Pantheon con oltre 12mila, la Reggia di Caserta, gli Uffizi e l’area archeologica di Pompei con oltre 10mila. L’opportunità ha coinvolto, non solo le collezioni permanenti della Penisola, ma anche spazi provvisori. Dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma con la discussa mostra “Il tempo del futurismo” ai capolavori della Gnam in esposizione ai Musei Reali di Torino, passando per una nuova retrospettiva dedicata a Gabriele Basilico, uno dei più grandi fotografi italiani, al Museo Nazionale Romano, solo per citarne alcuni.