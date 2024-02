Operai edili al lavoro per ristrutturare uno stabile. | Foto Ansa

ROMA – Non c’è tregua per il Superbonus. Il termine di invio delle comunicazioni per le opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023 potrebbe essere posticipato a lunedì 4 aprile. Attualmente il termine era previsto per venerdì 16 marzo.

Un’indiscrezione resa nota dal Consiglio nazionale dei commercialisti che aveva richiesto al ministro e al viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, di “valutare la possibilità di proroga”. Una decisione per nulla scontata.

“Abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate”, dichiara il presidente del Consiglio Elbano de Nuccio.

Nella nota i commercialisti ringraziano i vertici del Mef e l’Agenzia delle Entrate. “La proroga richiesta dal Consiglio nazionale è necessaria per consentire ai colleghi e alle imprese di esplorare con tempi più congrui la possibilità di individuare soggetti cessionari disponibili ad acquistare i crediti”, afferma il consigliere tesoriere e delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto.