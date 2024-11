ROMA – Non si tratta di scontro politico. Il braccio di ferro nel centrodestra non intaccherà la solidità della coalizione. A dichiararlo è il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite a Mattino Cinque News.

Eppure continuano a preoccupare gli strascichi della spaccatura tra Lega e Forza Italia sul canone Rai. Lo scontro, avvenuto nella giornata di mercoledì 27 novembre sull’emendamento proposto dalla Lega per diminuire il canone di 20 euro, non metterà in discussione la stabilità dell’esecutivo e dell’alleanza. Quanto accaduto, però, comporterà una diminuzione di credibilità da parte dei cittadini.

Di questa condizione è consapevole la stessa presidente del Consiglio. In quello che è stato definito il “mercoledì nero” che ha rischiato di travolgere il governo, la premier Giorgia Meloni aveva infatti evocato lo spettro delle elezioni anticipate: “Se Matteo e Antonio continuano, faccio saltare il governo e porto tutti al voto”.

Nel clima di tensione tra i partiti e i leader di maggioranza, l’incontro al Quirinale ha contribuito a generare sospetti e interpretazioni Le fonti hanno riferito, però, che l’incontro tra la premier e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato cordiale.

All’interno della coalizione sembra quindi tornata la tranquillità, almeno in apparenza. A rivendicare la propria lealtà al governo è stato lo stesso Tajani: “Sosterremo sempre con grande determinazione il governo, volendo collaborare, ma collaborare significa avere anche le proprie idee”. Ospite a Mattino Cinque News, il vicepremier e ministro degli Esteri ha anche ribadito di voler collaborare “con Giorgia Meloni, con Matteo Salvini, per mantenere gli impegni” presi con i cittadini.

Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera, commentando le divergenze col vicepremier e leader di FI, ha sottolineato che “è giusto rivendicare legittime opinioni. Ed è normale che queste ci siano”. Secondo Foti “la caduta di questo governo è un sogno che la sinistra coltiva inutilmente. I numeri confermano che “il governo di Giorgia Meloni è il settimo governo più longevo di questo Paese” e arriverà a fine legislatura.