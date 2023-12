Elon Musk e Mark Zuckerberg | Foto Ansa

ROMA – Come X, ma gratis. Threads, l’app lanciata dall’amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg, sbarca in Europa. Già disponibile negli Stati Uniti e in altri cento Paesi dallo scorso luglio, l’applicazione – praticamente identica all’ex Twitter di Elon Musk – da ieri si può scaricare anche in Italia. La sfida tra i due colossi si estende così anche al Vecchio Continente.

Il motivo dei tempi dilatati per l’arrivo in Europa riguarda le stringenti regole Ue, più dure di quelle degli Stati Uniti. Sono già 100 milioni i download di Threads, che si può collegare al proprio profilo Instagram: Zuckerberg ha fatto sapere di puntare al miliardo di utenti in pochi anni.

Le funzionalità

Su Threads è possibile condividere post di testo di 500 battute – più di quelle consentite su X agli utenti non abbonati -, corredati da immagini, video o Gif. Si possono poi inserire link ad altri siti, sondaggi, e mandare messaggi (anche vocali). Come su X, poi, si possono seguire i profili degli altri iscritti e ri-postare i contenuti degli altri. L’aggiunta di Threads è la possibilità di modificare il proprio post entro 5 minuti dalla pubblicazione, una funzione che X offre solo ai paganti.

I big su Threads

Numerosi i politici già presenti sull’app, scaricata dalla premier Giorgia Meloni, dal leader del movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte e dal presidente di Italia Viva Matteo Renzi. Sul social ci sono anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il governatore della Regione Veneto Luca Zaia e il suo omologo campano Vincenzo De Luca. Non mancano vip e personaggi dello spettacolo, tra cui l’influencer Chiara Ferragni, il conduttore Fiorello, la cantante Laura Pausini e l’ex calciatore Alessandro Del Piero.

La risposta di Musk

Elon Musk, però, ha fatto sapere di non temere rivali: atteso domani alla festa di Fratelli d’Italia Atreju, ha condiviso sulla sua piattaforma i dati relativi alle utenze. “In crescita”, ha scritto in un post.