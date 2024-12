Tommaso Foti sarà il nuovo ministro degli Affari Europei. Il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia assumerà tutte le deleghe che erano di Raffaele Fitto, ora Vicepresidente esecutivo alla Commissione europea per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme. Secondo fonti ministeriali, Foti sarà alle 12.15 al Quirinale per il giuramento da ministro.

Negli scorsi giorni erano diversi i nomi in lizza per sostituire Roberto Fitto. Tra Alessio Butti, sottosegretario all’innovazione, Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno, il nome di Foti sarebbe però prevalso sugli altri. Negli scorsi giorni, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa aveva suggerito alla premier Meloni di puntare su “energie già disponibili in Parlamento”.