Roma, aumenta la vigilanza in metro per il Giubileo: “Incremento del 70%”

ROMA – Si passerà da 1000 a 1700 ore di vigilanza in ogni stazione della metro A, B e C. È quanto dichiarato dall’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè durante l’audizione in commissione capitolina. All’ordine del giorno il tema della sicurezza nelle metro durante il periodo del Giubileo. Secondo le dichiarazioni dell’assessore ci sarà un incremento del 70% dei presidi di sicurezza in ogni linea metropolitana della Capitale.

“Abbiamo fatto una gara da circa 90 milioni per tre anni che comprende sia le guardie giurate, sia la videosorveglianza h24 7 su 7, sia l’anti-incendio: 30 milioni l’anno per la sicurezza a livello complessivo”, ha detto l’assessore alla Mobilità. Tra le novità, secondo Patanè, la presenza delle guardie giurate anche nelle stazioni della linea C della metro.