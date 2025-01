Tregua a Gaza, Hamas ha accettato l’accordo per il cessate il fuoco

TEL AVIV – Hamas ha accettato la bozza di accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio di decine di ostaggi. A dare la notizia due funzionari israeliani coinvolti nei colloqui, citati dall’Associated Press. Il testo dell’accordo tra Israele e Hamas prevede il rilascio di 250 detenuti palestinesi per la liberazione di ognuna delle cinque soldatesse in ostaggio a Gaza. Durante la fase iniziale, secondo le fonti almeno 1.000 palestinesi saranno liberati.

Già nella tarda serata di ieri, il ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed Al-Thani, aveva evidenziato come i colloqui per una tregua a Gaza fossero “alle fasi finali”. Non è la prima volta che si parla di trattative a Gaza, ma ora è diverso. Tra i fumi che si alzano dalle macerie di una città distrutta, tra la devastazione e la morte, si inizia a respirare un po’ di ottimismo. L’accordo in tre fasi per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi ormai è definitivo.

A rendere differente rispetto al passato la situazione è il momento peculiare in cui è avvenuta la trattativa, condotta a pochi giorni dal cambio di inquilino alla Casa Bianca. E mentre Joe Biden è prossimo a lasciare l’incarico di presidente degli Stati Uniti e Donald Trump sta per insediarsi a Washington, l’uno pretende un risultato immediato, l’altro promette di “scatenare l’inferno” se i rapiti non verranno liberati immediatamente.

Il ruolo di Sinwar nelle decisioni per la tregua a Gaza

I media israeliani riferiscono che Al-Thani ha incontrato i rappresentanti di Hamas. Israele ha ricevuto la bozza per l’intesa durante la notte. Il documento, ritenuto accettabile, è stato approvato anche dai leader di Hamas all’estero. La sigla dell’intesa dipendeva solo dal capo dell’organizzazione terroristica, Muhammed Sinwar, fratello del leader Yahya ucciso dalle Forze di difesa israeliane (Idf) ed erede legittimo del terrore a Gaza.

Le fasi della tregua e la liberazione degli ostaggi

Secondo la Bbc, al rilascio degli ostaggi seguirebbe il ritiro dell’Idf. L’annuncio che gli ostaggi torneranno a casa dopo 15 mesi di prigionia a Gaza tiene con il fiato sospeso Israele. Biden aveva dichiarato che “l’accordo per un cessate il fuoco è sul punto di essere chiuso”. Durante le ultime negoziazioni svoltesi in Qatar, a Doha, la svolta nei colloqui è stata raggiunta con l’incontro tra l’inviato di Trump, Steve Witkoff, il primo ministro del Qatar Mohammed Al-Thani e il direttore del Mossad David Barnea.

Intanto è atteso per la giornata di oggi anche il discorso del segretario di Stato americano, Antony Blinken. Al Consiglio atlantico Blinken presenterà un piano per la ricostruzione e il governo della Striscia dopo la guerra.

Nuovi bombardamenti a Tel Aviv

Le sirene d’allarme, però, non hanno ancora cessato di suonare a Tel Aviv e in diverse aree del centro di Israele. In queste ore lo Yemen ha lanciato un razzo. A renderlo noto in un messaggio Telegram è stato l’esercito israeliano.