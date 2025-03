GEDDA – Dopo il sì di Kiev alla proposta americana di una tregua di 30 giorni con la Russia – risultato dei negoziati in Arabia Saudita – si aprono gli scenari su una risposta del presidente russo Vladimir Putin. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, esorta a “non correre troppo” sull’ipotesi di un cessate il fuoco. Una cautela che sembrerebbe dimostrare lo scetticismo di Mosca nel deporre le armi.

Non è un caso che una fonte russa di alto livello abbia dichiarato all’agenzia Reuters che Putin avrebbe difficoltà ad accettare l’idea di un cessate il fuoco senza discutere i termini e ottenere delle garanzie. Una posizione ribadita anche dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: la decisione sulla tregua “non avviene all’estero a causa di determinati accordi o degli sforzi di alcune parti” ma “avviene all’interno della Federazione russa”.

In settimana i colloqui tra Trump e Putin

Ad auspicare che il Cremlino accetti il cessate il fuoco è il presidente americano Donald Trump che invita nuovamente alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E annuncia prossimi colloqui con Putin già in settimana. Un dialogo che si aggiungerebbe all’incontro previsto per domani, 13 marzo, tra il leader russo e l’inviato speciale americano per il Medio Oriente Steve Witkoff per discutere l’ipotesi e i termini del cessate il fuoco. C’è attesa, inoltre, per il prossimo bilaterale a Mosca tra il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko e lo stesso Putin.

A testimoniare la ripresa dei contatti tra Stati Uniti e Russia anche la telefonata tra il capo della Cia, John Ratcliffe, e il suo omonimo russo dell’Svr, l’intelligence russa, Serghei Naryshkin. Durante il colloquio hanno concordato di mantenere “contatti regolari per garantire la stabilità e la sicurezza internazionale”. Ma anche “per ridurre lo scontro nei rapporti tra Mosca e Washington”.

Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ha confermato che le consegne di aiuti americani all’Ucraina sono tornate ai livelli precedenti allo stop deciso da Trump. La fornitura di armi, infatti, avviene tramite il polo logistico di Rzeszòw-Jasionka in Polonia.

Dalla Cina all’Italia: le reazioni al cessate il fuoco

L’ipotesi di una tregua tra Russia e Ucraina ha provocato anche la reazione della Cina che spera in “una pace duratura” dopo i negoziati a Gedda. “Pechino ha notato i rapporti rilevanti sulla vicenda”, afferma la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning. Che auspica come “tutte le parti, attraverso il dialogo, raggiungano una pace sostenibile che faccia proprie le preoccupazioni reciproche”.

Soddisfatto anche il vicepremier italiano Antonio Tajani secondo cui i colloqui a Gedda rappresentano “un passo avanti importante per una pace che l’Europa vuole contribuire a costruire”. La ripresa della protezione militare americana a Kiev e il cessate il fuoco saranno “i primi temi che i ministri degli Esteri del G7 discuteranno in Canada anche con il segretario di Stato americano Marco Rubio”.

Ancora attacchi russi su Kiev, Kharkiv e Odessa

Sul campo, però, continuano gli attacchi russi su Kiev, Kharkiv e Sumy. Il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klichko, ha affermato che le difese aeree sono in azione sulla città.

A Kryvyi Rig, città natale di Zelensky, ci sarebbero stati cinque feriti e un morto a seguito di un raid missilistico russo. Mentre in un attacco sul porto di Odessa sarebbero rimasti uccisi quattro cittadini siriani. È stata colpita, inoltre, anche una nave civile battente bandiera delle Barbados che, al momento dell’impatto con un missile russo, stava caricando grano per l’esportazione in Algeria.