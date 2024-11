WASHINGTON – Donald Trump ha annunciato di aver nominato “il grande Elon Musk, in collaborazione con il patriota americano Vivek Ramaswamy” alla guida del neonato Dipartimento per l’efficienza governativa (Doge). L’annuncio è arrivato su Truth, il social network fondato dal tycoon dopo esser stato bandito qualche anno fa dalle piattaforme Meta e Twitter. “Insieme, questi due meravigliosi americani spianeranno la strada alla mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le normative eccessive, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali, essenziali per il movimento ‘Save America’”, ha scritto Trump. E ha aggiunto che questo programma “diventerà, potenzialmente, il ‘Progetto Manhattan’ dei nostri tempi”. Come quel piano di ricerca e sviluppo, promosso dal governo degli Stati Uniti, che portò alla costruzione della prima bomba atomica.

All’alba della vittoria repubblicana della Camera, il nuovo presidente americano nomina una serie di fedelissimi a posti di rilievo nella sua futura amministrazione, che si delinea dura sull’immigrazione, pronta a sfidare la Cina e a favore di Israele. Pete Hegseth, ex maggiore dell’esercito e attuale conduttore di Fox News, è stato nominato segretario alla Difesa. Il ruolo di consigliere per la Sicurezza nazionale sarà ricoperto da Michael Waltz, veterano dell’esercito e primo Berretto Verde eletto al Congresso.

La Cnn riporta che Trump avrebbe scelto come segretaria alla Sicurezza interna la governatrice del South Dakota, Kristi Noem, discussa per aver dichiarato di aver sparato al suo cane da caccia non dimostratosi all’altezza del compito. Alla guida dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente ci sarà l’eco-scettico Lee Zeldin e come nuovo avvocato della Casa Bianca è stato nominato William McGinley.

Oggi alle 11 (le 17 in Italia), Donald Trump incontrerà il presidente uscente Joe Biden alla Casa Bianca, lo rende noto la presidenza.