MILANO – “L’Italia è pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua storia olimpica”. Con queste parole del presidente del Cio Thomas Bach, è ufficialmente partito il conto alla rovescia per l’inizio dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina. La cerimonia d’inaugurazione si terrà il 6 febbraio 2026 all’interno dell’iconico Stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Bach: “Ringrazio la presidente Meloni”

A un anno di distanza dall’avvio delle prossime Olimpiadi invernali, i rappresentanti delle istituzioni che organizzano i giochi si sono incontrati a Milano, nella cornice dello storico teatro Strehler, per celebrare il “One year to go”. A guidare l’evento, lo stesso presidente del Cio Thomas Bach, che si è mostrato fiducioso, sostenendo che “tutti ci aspettiamo delle Olimpiadi caratterizzate dalla passione dell’Italia per lo sport”. Bach ha poi tenuto a ringraziare il governo italiano e, nella fattispecie, la presidente Giorgia Meloni, assicurando che “sono tutti impegnati per garantire il successo dei Giochi”.

Malagò: “Ci sono ancora problemi, ma niente ansia”

Tra i rappresentanti istituzionali dell’universo sportivo italiano, hanno partecipato all’evento anche il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. In merito alle numerose polemiche sorte in seno all’assegnazione dei Giochi, incentrate soprattutto su sprechi, danni erariali (in merito ai quali la Corte dei Conti ha indagato) e ritardi nel completamento delle piste, Malagò ha ammesso che “i problemi ci sono e sono tanti”. Al tempo stesso, il presidente del Coni si è detto certo della vittoria, nonostante “la bella sfida” e ha precisato che l’obiettivo è quello di mostrare l’Italia “in modo meraviglioso agli occhi del mondo”. Fiducioso anche il ministro Abodi, che sulla stessa linea di Malagò, ha spiegato come “le cose da fare sono ancora molte”, ma sostenendo che “l’elemento fondamentale è farle insieme e affrontare insieme i giorni felici e anche quelli più complicati”.

La soddisfazione di Salvini: “Vince l’Italia dei sì”

Presenti al teatro Strehler anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, i presidenti delle regioni Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia, e i sindaci di Milano e Cortina, Giuseppe Sala e Gianluca Lorenzi. Il ministro Salvini è intervenuto sulle polemiche riguardanti i Giochi, precisando come le parole di Bach siano “una vittoria per l’Italia dei sì”, nonostante “i controricorsi e i titoloni di quotidiani nazionali che dicevano che le Olimpiadi non si faranno”. A fargli eco, le parole del presidente Fontana, secondo cui le Olimpiadi in questione saranno “sostenibili, senza sprechi e rappresenteranno una grande legacy per la collettività”.