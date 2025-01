ROMA – Torna stasera 9 gennaio in tv Un passo dal Cielo per l’ottava stagione. La fiction di Rai 1, che mescola l’ecologia ambientale al giallo poliziesco tra le montagne delle Dolomiti venete, vede come protagonisti ancora i fratelli Manuela e Vincenzo Nappi, interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello. Andrà in onda ogni giovedì fino al 20 febbraio.

Il cast, tra conferme e nuovi personaggi

Oltre ai due fratelli, ritorna il misterioso Nathan – interpretato da Marco Rossetti – che per scoprire le proprie origini potrebbe essere aiutato dal ricercatore, impersonato da Raz Degan, Stephen Anderssen, il nuovo personaggio trasferitosi a San Vito di Cadore. Lui giunge con un team di tecnici nel bellunese per tentare di salvare il ghiacciaio dallo scioglimento con l’ispettrice Manuela che intuirà che tale ammasso ghiacciato nasconde un segreto. Tutto questo nella prima puntata. Il fratello di Manuela Nappi, il vice questore aggiunto di San Candido Vincenzo, è uno dei due personaggi che sono rimasti dalla prima stagione. Oltre a lui è rimasto il personaggio di Huber Fabbricetti – interpretato da Gianmarco Pozzoli – l’assistente capo di polizia di Nappi. I protagonisti saranno ancora Nathan Sartori, il personaggio di Marco Rossetti che ha esordito nella stagione precedente, e Cecilia Bartozzi, che interpreta Anna Riva. Confermata ovviamente Serena Iansiti nei panni di Carolina Volpi, la consulente ecologica che alla fine della settima stagione ha cominciato una relazione con Vincenzo.

Giusy Buscemi e Marco Rossetti, nella serie Manuela Nappi e Nathan | Foto Ansa

La data di uscita era prevista per marzo ma è stata anticipata

La serie – prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction – vedrà la protagonista Manuela al centro di novità professionali e sentimentali. Nella scena finale della settima stagione la sorella di Vincenzo sembra essersi unita a Nathan ma ora cercherà di spiegargli che nessuno si salva da solo, data la voglia di lui di vivere a stretto contatto con le montagne. Le riprese sono iniziate a maggio 2024 a San Vito di Cadore, località veneta che fa da contorno alla serie dalla sesta stagione. Il girato si è concluso a ottobre negli studi Lux a Formello per girare le scene nel commissariato. La messa in onda prevista per marzo è stata anticipata.