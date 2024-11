STRASBURGO – Per Ursula von der Leyen è atteso il voto di fiducia alla nuova Commissione di Strasburgo. Lo scorso luglio sono stati 401 i voti che le garantirono la rielezione a presidente della Commissione europea, grazie a uno scrutinio segreto. Oggi, 27 novembre, è il giorno del voto palese in plenaria per approvare il nuovo collegio di commissari. L’obiettivo: raggiungere una maggioranza semplice. Gli eurodeputati sono chiamati a votare, tramite appello nominale, il gruppo di commissari selezionato dalla presidente della Commissione europea.

Dal luglio scorso, diverse questioni sono mutate nel panorama politico europeo. In particolare, l’apertura verso il gruppo dell’Ecr, Conservatori e Riformisti europei, che si posizionano come la “sinistra della destra”. Mentre più a destra si collocano quelle che potremmo definire le posizioni più estreme: il gruppo dei Patrioti, con Lega e Rassemblement National, e l’Europa delle nazioni e della sovranità, il blocco con a capo Alternative für Deutschland. Inoltre, la delegazione dell’SpD ha fatto sapere che vorrebbe astenersi dal voto.

A sostenere von der Leyen ci sono invece molti dei parlamentari che hanno votato per il suo secondo mandato. In questa prospettiva, sembra dunque difficile prevedere dove andrà il sostegno dei vari gruppi parlamentari e, soprattutto, in che modo verrà influenzato il voto.

Ursula von der Leyen pensa già al post voto: “La prima grande iniziativa della nuova Commissione sarà una bussola della competitività”. Si tratta di un programma basato sul rapporto di Mario Draghi e “composto da tre pilastri” ha spiegato la presidente. Il primo riguarderà la chiusura del divario d’innovazione con Cina e Stati Uniti, il secondo un piano comune per la decarbonizzazione, il terzo l’aumento della sicurezza e la riduzione delle dipendenze.



Cattive notizie, invece, per Raffaele Fitto al quale è stato sottratto il portafoglio per il settore automobilistico, gestito dalla stessa Ursula von der Leyen.