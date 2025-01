WASHINGTON – Ritrovate questa notte le scatole nere dell’aereo precipitato nelle gelide acque del fiume Potomac, a Washington, lo scorso mercoledì 29 gennaio. È il disastro aereo più grave nella storia degli Stati Uniti dopo l’attentato alle Torri Gemelle, e ha causato la morte di 67 persone. Ma è anche un giallo, che il governo americano sta tentando di risolvere. A partire dalla torre di controllo dell’aeroporto Reagan che, a quanto sembra, era in netta carenza di personale proprio la sera dello scontro tra l’aereo di linea American Eagle partito da Wichita, nel Kansas, e l’elicottero militare in volo d’addestramento. Secondo un rapporto governativo riportato dal Washington Post, infatti, erano solo in due, quella sera, a gestire il traffico aereo normalmente affidato a quattro persone.

La polemica di Trump: “Colpa delle politiche inclusive”

Proprio contro la presunta inadeguatezza del personale dell’aeroporto si è scagliato il presidente Donald Trump. In conferenza stampa, il nuovo inquilino della Casa Bianca ha incolpato le politiche per la diversità e l’inclusione perseguite da Obama e Biden. Secondo Trump, queste avrebbero permesso l’assunzione di persone non qualificate, con disabilità fisiche o psichiche. Il presidente ha poi aggiunto: “Bisogna assumere solo persone altamente intelligenti e psicologicamente superiori”.

Il giallo dei visori notturni

C’è poi un mistero attorno ai piloti dell’elicottero dell’esercito Black Hawk, morti anche loro nell’impatto. A quanto sembra i militari, al momento dello scontro, indossavano occhiali per la visione notturna, che avrebbero potuto accecarli in un ambiente ad alta intensità luminosa come quello della capitale degli Stati Uniti. Gli occhiali però, secondo quanto riportano gli esperti militari, dovrebbero essere usati soltanto in condizioni di quasi totale oscurità. I piloti potrebbero dunque non aver visto l’aereo di linea venirgli incontro.

Continuano le ricerche

Le due scatole nere recuperate dagli investigatori sono ora al vaglio dell’American Transportation Safety Board, che pubblicherà un rapporto preliminare entro 30 giorni da oggi. Nel frattempo, continuano le ricerche dei 14 corpi ancora dispersi. Tra le vittime ritrovate sono stati anche identificati due cittadini russi, ex campioni mondiali di pattinaggio artistico sul ghiaccio, Evgenia Shishkova e Vadim Naumov. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha espresso “sincere condoglianze alle famiglie delle vittime e a tutti gli americani”.