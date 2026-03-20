VARESE – Sigaro in bocca e Coca Cola in mano. Così amici e conoscenti ricordano Umberto Bossi, l’uomo che ha “segnato gli ultimi 40 anni della storia politica italiana”. La notizia della scomparsa del fondatore della Lega Nord, spentosi nella serata di giovedì 19 marzo all’età di 84 anni, addolora amici e rivali. Il cordoglio attraversa tutti i fronti della politica e delle istituzioni, a partire dal Capo dello Stato Sergio Mattarella che, nell’esprimere le sue condoglianze, ha evidenziato come l’Italia perda “un sincero democratico”.

I funerali del politico e giornalista italiano, in passato ministro, senatore, deputato e europarlamentare della Repubblica, si terranno domenica 22 marzo a Pontida. A quanto si apprende la famiglia desidera “condividere l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega”. Il rito si svolgerà alle 14 nell’abbazia del monastero di San Giacomo Maggiore.

Il saluto commosso del Carroccio e di Salvini

Il partito, erede di quella Lega Nord che Bossi fondò nel 1989, è “profondamente scosso e addolorato” e si stringe “con affetto e commozione” ai suoi familiari. In una nota il Carroccio comunica di aver annullato “tutti gli appuntamenti previsti per domani. Il segretario Matteo Salvini tornerà a Milano con il primo volo.

Ed è proprio l’attuale segretario della Lega ha rendere omaggio a Bossi su X , ricordando commosso il primo incontro. “Coraggio, genio, passione” ma anche “fatica e amore”. Parlando a Radio Libertà – la vecchia Radio Padania Libera, che ha omaggiato Bossi scomparso in “un momento importante per la nostra Italia, un momento tragico tra referendum e guerra e la sua morte deve darci un segnale” – il vicepremier ha aggiunto che la sua è un’eredità “morale, valoriale, spirituale, di battaglia: mai mollare, mai arrendersi, se si cade ci si rialza”.

Il cordoglio bipartisan

Ad associarsi alla vicinanza del Carroccio è anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Umberto Bossi, con la sua passione politica, ha segnato una fase importante della storia italiana e ha dato un fondamentale apporto alla formazione del primo centrodestra”, ha detto la premier. Nella stessa direzione anche il messaggio del vicepremier Antonio Tajani: “Con tutta Forza Italia piango la scomparsa di Umberto Bossi, leader storico e fondatore della Lega”.

In un’intervista al quotidiano La Repubblica, Pier Luigi Bersani, ex segretario del Pd, ha ricordato Bossi come un “avversario politico di una forza e di una umanità” uniche, “l’avversario cui” ha “voluto più bene” nella sua vita. A fargli eco dall’opposizione anche Giuseppe Sala. “Le sue posizioni hanno fatto discutere, ma la sua passione per la politica era innegabile” ha scritto sui social il sindaco di Milano. “Con la sua Lega Umberto Bossi ha lasciato un segno nella storia del nostro Paese”.