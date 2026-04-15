Mattarella ai praticanti LUMSA: “Siate testimoni di verità, antidoti alla manipolazione”

VideoVideo NotiziaMattarella ai praticanti LUMSA: “Siate testimoni di verità, antidoti alla manipolazione”di Sofia Silveri15 Aprile 2026di Sofia Silveri15 Aprile 2026 2Servizio di Sofia SilveriSofia Silveri post precedente Mattarella: “Dal Papa messaggio splendido. In guardia dall’autoesaltazione” Ti potrebbe interessare La vita: un bel colpo 09 Aprile 2026 Capitale a due velocita: tra nuova mobilità e barriere architettoniche 27 Marzo 2026 Tg del 27 marzo 2026 27 Marzo 2026 Quarticciolo, il blitz delle forze dell’ordine 27 Marzo 2026 L’emergenza abitativa nel Quarticciolo 27 Marzo 2026 Guerre incrociate, l’intervista a Stefania Battistini (Rai): “Dobbiamo ancorarci ai fatti” 26 Marzo 2026