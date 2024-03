Gli agricoltori protestano con i loro camion sull'autostrada AP-7, la strada principale che collega Spagna e Francia, 27 febbraio 2024 | FOTO ANSA

PARIGI – “Salvare l’agricoltura francese”. Con questo grido di protesta i braccianti di Parigi hanno occupato Charles-de Gaulle-Etoile, la celebre piazza dove si trova l’Arco di Trionfo. Nella mattinata di venerdì primo marzo diversi membri del sindacato francese Rural Coordination si sono riuniti in cima agli Champs-Elysèes, sventolando bandiere in mezzo alle balle di fieno. Immediata la mobilitazione delle forze dell’ordine per disperdere il corteo. Secondo il quotidiano Le Figaro, sono 66 le persone fermate.

Patrick Legras, uno degli organizzatori della manifestazione fermato dalla polizia francese, aveva annunciato su X che “la Rural Coordination sta simbolicamente e pacificamente occupando l’Etoile”. Un chiaro attacco alla politica agricola attuata dal presidente francese Emmanuel Macron che, in merito ai disordini, non si è ancora espresso.